FedEx schrapt vluchten bij Express-tak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FedEx gaat 2,2 miljard tot 2,7 miljard dollar aan kosten besparen in het komende jaar, onder andere door vluchten te schrappen, terwijl de tarieven voor post en pakketten in januari met 6,9 procent worden verhoogd. Dat kondigde het Amerikaanse pakkettenbedrijf donderdag aan. De plannen volgen op de winstwaarschuwing die FedEx vorige gaf en die Wall Street nogal lieten schrikken. De aangepaste winst per aandeel daalde van 4,37 naar 3,44 dollar, terwijl analisten juist hadden gerekend op een forse stijging tot 5,14 dollar, nadat FedEx in juni nog optimistische geluiden liet horen FedEx wijst op "zwakkere economische condities" waardoor de volumes in de laatste weken van het kwartaal sterk daalden. Ook waren er uitdagingen in de dienstverlening bij FedEx Express, aldus het bedrijf. De meeste kosten zullen worden verminderd bij de internationale Express-tak, die goederen binnen een dag via land en lucht bezorgt naar de VS en het buitenland. Dat onderdeel moet 1,5 miljard tot 1,7 miljard dollar besparen door minder vaak te vliegen en vliegtuigen aan de grond te houden. De operationele inkomsten bij Express daalden met 69 procent, terwijl de volumes met 11 procent daalden. De vrachtwagendivisie, die pakjes vervoert naar bedrijven en woningen in de VS en Canada, moet 350 miljoen tot 500 miljoen dollar besparen. Een vergelijkbaar bedrag moet worden gevonden door andere projecten uit te stellen en kantoren te sluiten. De totale kostenbesparingen moeten in de komende jaren verder oplopen tot 4 miljard dollar in 2025, stelde de FedEx-top. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.