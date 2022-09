Wall Street sluit lager terwijl dollar aansterkt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten, terwijl de dollar en de rendementen op Amerikaanse staatsleningen verder stegen, na de derde omvangrijke renteverhoging door de Federal Reserve op rij, die de kans op een recessie verder liet toenemen.

De S&P500-index sloot 0,84 procent lager op 3.757,99 punten. De Dow Jones-index daalde 0,35 procent tot 30.076,68 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,37 procent lager op 11.066,81 punten.

Woensdag doken de beurzen nog veel dieper in het rood, na het rentebesluit van de Federal Reserve. De rente werd zoals verwacht met 75 basispunten verhoogd, maar de tegenvaller zat in de zogeheten 'dot plot'. De beleidsmakers van de Fed zien de beleidsrente dit jaar nog naar 4,4 procent stijgen. Dit komt neer op een vierde renteverhoging van 75 basispunten in november en één van 50 punten in december.

"We blijven doorgaan tot de klus geklaard is", zei voorzitter Jerome Powell in een persconferentie om het rentebesluit toe te lichten. "Ik zou willen dat er een pijnloze manier is om dat te doen. Die is er niet", voegde hij eraan toe.

Powell deed tijdens de persconferentie "erg zijn best om geen lichtpuntje te benoemen", zei Christian Hoffmann van Thornburg Investment Management in Santa Fé.

Donderdag verhoogden ook de centrale banken in Zwitserland, Noorwegen en het VK de rentes. De centrale bank in Turkije verlaagde daarentegen de rente, ondanks een inflatie van meer dan 80 procent.

Verder steeg het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS met 5.000 tot 213.000. De leidende indicatoren lieten zoals verwacht een verslechtering van het beeld zien en het consumentenvertrouwen zakte in september naar een nieuw dieptepunt.

De olieprijs sloot 0,7 procent hoger op 83,49 dollar voor een novemberfuture WTI-olie. Overheidsbureau EIA meldde een hogere voorraad aardgas. De olieprijs steeg door zorgen over de escalatie van de oorlog in Oekraïne door Rusland, dat honderdduizenden reservisten uit de burgerbevolking recruteert om de oorlog alsnog te kunnen winnen. Hierdoor kan de energiestroom tussen Rusland en Europa nog verder inkrimpen, vrezen analisten.

De euro/dollar vervolgde zijn daling en noteerde op 0,9834.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms wil de kosten met minimaal 10 procent verlagen in de komende maanden. Dit meldde The Wall Street Journal. Er vindt momenteel een reorganisatie plaats bij het moederbedrijf van Facebook, zeiden oude en huidige managers van het bedrijf tegen de zakenkrant, en die zal resulteren in een banenreductie. Het aandeel sloot licht hoger.

Cryptobeurs FTX wil in een nieuwe financieringsronde een miljard dollar ophalen bij investeerders. De nieuwe financieringsronde zou FTX waarderen op 32 miljard dollar, gelijk aan de waardering bij een eerdere financieringsronde in januari van dit jaar.

Vanavond nabeurs staan de cijfers van FedEx op de rol. Maar na een recente waarschuwing en koersval, zullen die vermoedelijk niet meer voor veel beweging zorgen. FedEx trok de outlook voor dit jaar al in. Vooral in Azië en Europa ervaart de bezorger tegenwind. FedEx wil kosten gaan besparen, onder meer door een personeelsstop in te voeren en locaties te sluiten. Het aandeel daalde 1,5 procent. De koers stond nabeurs vrijwel ongewijzigd, nadat het aandeel 0,8 procent hoger sloot.