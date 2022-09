Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn donderdag hoger gesloten, op zorgen dat de escalatie van de Russische invasie in Oekraine de energiestromen verder kan laten krimpen. Een novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,7 procent hoger op 83,49 dollar op de New York Mercantile Exchange. Ook de kans op meer vraag uit China hielp volgens analisten de olieprijs stijgen. "Voor de tweede dag op rij ging de prijs voor directe levering in het begin van de dag sterk omhoog, om daarna weer ver terug te zakken, met een oog op de dollar die op het hoogste niveau in twintig jaar staat", zei Bob Yawger van Mizuho. Woensdag sloot de olieprijs nog op het laagste niveau in twee weken, nadat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw een stijging lieten zien in de afgelopen weken, en de Federal Reserve de rente opnieuw sterk verhoogde. De centrale bank gaf bovendien signalen af dat de agressieve renteverhogingen zullen doorgaan om de inflatie onder controle te krijgen. De zorgen over een mondiale recessie door de agressieve renteverhogingen overschaduwde de beslising van de Russische president Vladimir Poetin om reservisten te mobiliseren voor de oorlog in Oekraïne. Hij leek ook te dreigen met het gebruik van nucleaire wapens. De economische onzekerheid zal de stijging van de olieprijs voorlopig beperken tot de bandbreedte van 95-100 dollar, "waarmee olie op de korte tot middellange termijn zijwaarts zou handelen", stelde Sevens Report Research. Aan de andere kant blijft de geopolitieke onzekerheid door de oorlog in Oekraïne een steun in de rug voor de olieprijs, volgens de analisten. "Dit is een duidelijke escalatie en roept zorgen op over wat de implicaties zijn voor de Russische energiestromen", aldus Warren Patterson van ING over de stappen van Rusland. "Er is kans dat we gaan zien dat het Westen agressiever moeten worden met zijn energiesancties, of dat Poetin energie nog meer als wapen zal inzetten." Rusland kan niet veel druk meer uitoefenen op de aardgasprijs, omdat de gasstroom naar de EU al met 70 procent is gekrompen dit jaar. "Met olie kan het land nog meer druk uitoefenen, maar dat zal de komende maanden ook minder worden omdat dan het Europese verbod op Russische olie en olieproducten van kracht wordt", aldus Petterson. Bron: ABM Financial News

