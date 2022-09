Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, nadat de Fed en andere centrale banken de rentes verhoogden op woensdag en donderdag.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,8 procent lager op 399,61 punten. De Duitse DAX daalde 1,8 procent naar 12.532 punten. De Franse CAC 40 zakte 1,9 procent tot 5.918,50 punten. De Britse FTSE sloot 1,1 procent lager op 7.159,52 punten.

"De strijd tegen inflatie werd een tandje verder opgevoerd vandaag, met de centrale banken van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen die het voorbeeld van de Federal Reserve van woensdag volgden en de rente verhoogden, terwijl ook de Bank of Japan ingreep om de yen te verdedigen", stelde Michael Hewson van CMC Markets.

De Fed voerde woensdag een renteverhoging door van 75 basispunten, zoals door de markt al werd verwacht. Het was de derde keer op rij dat de Fed de beleidsrente met 0,75 procentpunt verhoogde om de inflatie in de VS te beteugelen. Volgens de 'dot plot' wordt de beleidsrente nog voor het einde van dit jaar naar 4,4 procent opgetrokken.

"Dit betekent dat er voor november nog 75 basispunten verhoging aan zit te komen en voor december nog eens 50 basispunten. Voor eind volgend jaar wordt nu een niveau van 4,6 procent verwacht door de Fed-bestuurders", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Fed schetst hiermee een agressiever beeld dan verwacht. "De geldkraan gaat sneller en verder dicht."

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in september verslechterd, naar een nieuw dieptepunt. De index die het vertrouwen weergeeft, daalde van -25,0 in augustus naar -28,8 in september.



De mondiale staalproductie is in augustus gedaald, maar wel in een lager tempo nu in China de productie heel licht steeg. In totaal maakten de 64 staalproducerende landen in augustus 150,6 miljoen ton staal. Dat is 3,0 procent minder dan augustus 2021.

Olie werd donderdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 83,69 dollar, terwijl voor een november-future Brent 90,63 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar zette zijn daling voort en noteerde op 0,9827. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog 0,9863 op de borden. De daling zou samenhangen met de tegenvallende dot plot van de Fed, die de verwachte renteniveaus aangeeft, zei valutahandelaar Paul Erdmann van Ebury.

Bedrijfsnieuws

De Zwitserse zakenbank Credit Suisse overweegt zijn slecht draaiende investeringsbank op te splitsen in drie delen, waaronder een zogeheten 'bad bank'. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times donderdag. Het aandeel sloot 5,5 procent lager.

Novartis ziet het realiseren van groei in de Verenigde Staten momenteel als topprioriteit, zo stelde de Zwitserse farmareus donderdag in een strategie-update. Het aandeel sloot 1,1 procent lager.

De koersen van andere financiële waarden deden veelal wel goede zaken tegen de achtergrond van het stevige rentebeleid. Vooral Unicredit profiteerde met een plus van ruim 5 procent voor de Italiaanse bank. Voor Deutsche Bank was er een plus van meer dan 2 procent, voor Société Générale een winst van 1,6 procent, maar ING leverde in, net als KBC in Brussel.

In Amsterdam vielen de verliezen van de halfgeleidersector op. ASML verloor 5,2 procent, Besi 6,3 procent en ASMI 6,6 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden donderdag lager. De S&P500 daalde 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent.