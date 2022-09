Video: Nederlandse woningmarkt kan alleen maar dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse woningmarkt gaat corrigeren. Dit verwacht vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International. Na de renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve worden Amerikaanse staatsobligaties steeds interessanter. "Zeker als je positief bent over de dollar." Aandelen worden door dit alternatief juist minder interessant, beoogt Van Eerden voor de camera van ABM Financial News. Grote problemen voorziet Van Eerden op de huizenmarkt, waar de hypotheekrente fors is gestegen. "Combineer dat met de hoge energieprijzen en dan kan naar mijn mening de woningmarkt maar één beweging maken, en dat is een beweging naar beneden." Klik hier voor: Nederlandse woningmarkt kan alleen maar dalen Bron: ABM Financial News

