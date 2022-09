Wereldwijd weer minder staal geproduceerd

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is ook in augustus gedaald, maar wel in een lager tempo nu in China de productie heel licht steeg. Dit bleek donderdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association.

In totaal maakten de 64 staalproducerende landen in augustus 150,6 miljoen ton staal. Dat is 3,0 procent minder dan augustus 2021. In juli daalde de productie nog met 6,5 procent op jaarbasis.

In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, steeg de productie in augustus met 0,5 procent, na een daling van 6,4 procent in juli.

In Rusland, de voormalige Sovjet-Unie en Oekraïne daalde de productie met 22,4 procent tot 6,9 miljoen ton.

In de EU was de daling 13,3 procent tot 9,7 miljoen ton. In juli was de afname 6,7 procent op jaarbasis.

De VS zagen de productie met 7,1 procent dalen in augustus.