Turkse centrale bank verlaagt rente weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente met 100 basispunten verlaagd van 13 naar 12 procent, ondanks de stijgende inflatie. Dat maakte de centrale bank donderdagmiddag bekend. De inflatie staat op het hoogste niveau in meer dan twee decennia en staat op circa 80 procent waar gestreefd wordt naar ongeveer 5 procent Het is de tweede renteverlaging dit jaar. De euro steeg donderdag ten opzichte van de Turkse lira met 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.