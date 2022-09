Beursblik: Unilever koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Unilever is koopwaardig. Dit stellen analisten van Credit Suisse donderdag. Zij wijzen op de groei van Unilever en de relatief aantrekkelijk waardering van het aandeel. Ook noemen zij de komst van een activistische aandeelhouder. "We denken dat vele beleggers wachten op het management van Unilever om de groei en het marktaandeel radicaler aan te pakken. En we denken dat dit ook gaat gebeuren." Credit Suisse merkt verder op dat de verkoopprijzen hoog liggen en dat de inkoopkosten juist matigen. Dat is goed voor de marge. Voor het derde kwartaal mikt Credit Suisse voor Unilever inmiddels op een onderliggende omzetgroei van 9,4 procent, terwijl het eerder rekende op 7,6 procent. De analistenconsensus staat op 7,8 procent. De consensus verwacht een volumedaling van 2,8 procent, maar de zakenbank denkt dat dit beperkt blijft tot 0,4 procent. Anderzijds rekent Credit Suisse op 9,8 procent hogere prijzen, terwijl de consensus op 10,8 procent staat. Credit Suisse heeft een Outperform advies op Unilever met een koersdoel van 46,00 pond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.