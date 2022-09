AEX werkt openingsverliezen weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft donderdag de openingsverliezen weggewerkt. Rond de klok van elf uur steeg de AEX met 0,1 procent tot 670,41 punten. De Amsterdamse hoofdgraadmeter opende nog anderhalf procent lager.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING schetste Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond een agressiever plaatje dan beleggers hadden verwacht, wijzend op de voorziene renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank in de komende maanden.

De Fed voerde woensdag een renteverhoging door van 75 basispunten, zoals door de markt al werd verwacht. Het was de derde keer op rij dat de Fed de beleidsrente met 0,75 procentpunt verhoogde om de inflatie in de VS te beteugelen. Volgens de 'dot plot' wordt de beleidsrente nog voor het einde van dit jaar naar 4,4 procent opgetrokken.

"Dit betekent dat er voor november nog 75 basispunten verhoging aan zit te komen en voor december nog eens 50 basispunten. Voor eind volgend jaar wordt nu een niveau van 4,6 procent verwacht door de Fed-bestuurders", aldus Wiersma. De Fed schetst hiermee een agressiever beeld dan verwacht. "De geldkraan gaat sneller en verder dicht."

Beleggers wisten gisteren niet zo goed wat ze met de boodschap aan moesten, zo zag Wiersma. "Inflatie bestrijden door de beleidsrente te verhogen is goed voor de vooruitzichten op de langere termijn. Maar de kans op een 'harde landing' van economie neemt door het sneller en verder dichtdraaien van de geldkraan op de korte termijn wel toe."

Als gevolg heerste er woensdagavond recessievrees op Wall Street en dit beeld zet volgens analisten van SEB vanochtend door op de Europese en Aziatische beurzen. "Powell benadrukte eerder nog de intentie om de inflatie omlaag te brengen zonder een recessie te veroorzaken. Nu stelde hij dat een recessie in de VS mogelijk de prijs is die we moeten betalen om de inflatie in te dammen", aldus SEB.

Later vandaag komt ook de Bank of England met een rentebesluit. De Zwitserse centrale bank verhoogde vanochtend al de rente met 75 basispunten en de Noorse bank met 50 punten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9888. De olieprijzen stegen met krap twee procent tot 84,40 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was vastgoedfonds Unibail-Rodamco de grootste daler met een koersverlies van 3,7 procent. De techfondsen ASMl, ASMI, Besi en Adyen volgden met verliezen van 1,4 tot 2,8 procent. Heineken en NN Group stegen juist tot ruim een procent.

In de AMX was CTP de grootste daler met 2,2 procent koersverlies. Galapagos leverde tot twee procent in. ASR Nederland steeg juist met 1,1 procent en ook TKH schreef 0,8 procent bij.

In de AScX verloor TomTom 2,4 procent. Fastned vond wel het groen, net als Azerion.

Het lokaal genoteerde centenfonds Lavide steeg meer dan 21,0 procent. Lavide kreeg van fiscale en juridische adviseurs een positief advies over een doorstart. Nu dit advies op tafel ligt, wordt ook de financiering door Kennie Capital en een medeaandeelhouder voorlopig voortgezet.