Novartis wil focus verleggen naar Amerikaanse markt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis ziet het realiseren van groei in de Verenigde Staten momenteel als topprioriteit. Dit stelde de Zwitserse farmareus donderdag in een strategie-update. Novartis wil de Amerikaanse markt op een eerste plek zetten, om in de regio meer patiënten te kunnen helpen en ook om Amerikaanse personeel meer invloed en kansen te geven binnen het bedrijf. Het doel is om de concurrentiepositie te verbeteren en om op autonome basis de Amerikaanse activiteiten te laten groeien om zo tot de top 5 grootste spelers in de VS te behoren in 2027. Afgelopen jaar stond het bedrijf nog op een tiende plek. Tegelijk wil Novartis ook tot de top 3 in China gaan behoren, waar het afgelopen jaar nog een vijfde plek innam, en de leidende posities in Duitsland en Japan behouden. Novartis steekt momenteel alle aandacht in de ontwikkeling van acht behandelingen, waaronder Cosentyx, Entresto, en Zolgensma, die in potentie miljarden aan omzet kunnen realiseren. Tussen 2021 en 2027 wil Novartis jaarlijks gemiddeld met 4 procent groeien. Op de middellange termijn moet de operationele marge naar circa 40 procent. Vorige maand meldde Novartis al dat het Sandoz, een fabrikant van generieke medicijnen, geheel wil afsplitsen. Bron: ABM Financial News

