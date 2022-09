FT: Credit Suisse overweegt opsplitsing investeringsbank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse zakenbank Credit Suisse overweegt de slecht draaiende investeringsbank op te splitsen in drie afzonderlijke delen. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times donderdag. De krant baseerde zich daarbij op een interne meeting eerder deze maand waarbij twee directieleden van de bank zouden hebben gesuggereerd dat de bank investeerders de mogelijkheid kon bieden een belang te nemen. Dit zou volgens FT als een signaal zijn opgevat tot opsplitsing, hetgeen volgens de krant als eerste door persbureau Bloomberg werd geopperd. De investeringsbank moet volgens de krant na opsplitsing verder door het leven als een adviesgroep, een zogeheten bad bank en als derde onderdeel het restant. Er zou ook overwogen worden het merk First Boston nieuw leven in te blazen. FT meldde woensdag op basis van bronnen dat dit concept binnen het bestuur van de bank overigens niet de prioriteit heeft. Volgens de krant zou overwogen worden winstgevende onderdelen te verkopen en zou er gewerkt worden aan een nieuwe strategie waar duizenden banen mee zijn gemoeid. De bank publiceert op 27 oktober de resultaten over het derde kwartaal. Dan zal volgens de bank ook meer verteld worden over de nieuwe strategie. Over het tweede kwartaal kwam het nettoverlies voor de groep uit op 1,6 miljard Zwitserse frank, veel hoger dan vooraf was verwacht door analisten. "Onze kwartaalresultaten zijn teleurstellend, vooral bij de investeringsbank", aldus CEO Thomas Gottstein destijds. De bank moest onder meer hogere voorzieningen treffen gerelateerd aan lopende juridische geschillen. Ook geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen, naast de hoge inflatie en een krapper monetair beleid, drukten op de resultaten. In juli werd ook bekend dat Gottsein opstapt en wordt opgevolgd door Ulrich Körner, die sinds 2021 in dienst is als CEO van de vermogensbeheertak van de bank. Credit Suisse zei toen ook de activiteiten onder de loep te nemen om de kosten terug te brengen. Bron: ABM Financial News

