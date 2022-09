Chippers omlaag in flink lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong ruim anderhalf procent lager naar 658,78 punten, terwijl de Midkap ook ruim anderhalf procent prijs gaf. Onder de volledig roodgekleurde hoofdaandelen was vastgoedfonds Unibail-Rodamco de grootste daler met een koersverlies van 5 procent. De techfondsen ASMl, ASMI, Besi en Adyen volgden met verliezen ruim ruim drie procent. Defensieve aandelen Unilever en Ahold Delhaize wisten het verlies te beperken tot enkele tienden van een procent. In de AMX bleven stijgers ook achterwege. Air France-KLM was de grootste daler met meer dan 3 procent koersverlies. In de AScX verloor CM.com bijna drie procent. Azerion vond wel het groen, net als Sligro. Het lokaal genoteerde Lavide steeg meer dan 18 procent. Lavide kreeg van fiscale en juridische adviseurs een positief advies over een doorstart. Nu dit advies op tafel ligt, wordt ook de financiering door Kennie Capital en een mede-aandeelhouder voorlopig voortgezet. Bron: ABM Financial News

