CNBC: Cryptobeurs FTX wil miljard dollar ophalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cryptobeurs FTX wil in een nieuwe financieringsronde een miljard dollar ophalen bij investeerders. Dit meldde het Amerikaanse CNBC woensdag op basis van bronnen. De nieuwe financieringsronde zou FTX waarderen op 32 miljard dollar, gelijk aan de waardering bij een eerdere financieringsronde in januari van dit jaar. De gesprekken over een nieuwe financiering lopen nog en de voorwaarden ervan kunnen nog veranderen, aldus de bronnen tegenover CNBC. Bestaande aandeelhouders van FTX zijn Temasek, Vision Fund 2 van SoftBank en Tiger Global. FTX wilde tegenover CNBC niet reageren op de geruchten. Woensdag meldde The Wall Street Journal dat FTX en Binance jagen op het failliete Voyager Digital. Bron: ABM Financial News

