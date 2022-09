Bank of Japan handhaaft rente nog altijd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft ook na de laatste monetaire vergadering de rente in Japan niet verhoogd. Dit meldde de centrale bank van Japan donderdagochtend. Dit betekent dat de Bank of Japan de kortetermijnrente op min 0,1 procent blijft handhaven en de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul hield. De centrale bank zei tevens elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op te kopen tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. De bank gaf donderdag ook aan dat de opleving van de economie in eigen land aanhoudt, terwijl de publieke gezondheid afdoende beschermd wordt tegen COVID-19. Daar staan wel oplopende grondstofprijzen tegenover. De export en de industriële productie laten volgens de bank groei zien en ook de investeringen zitten in de lift. De consumptie van huishoudens lopen in een gematigd tempo op, maar hier zijn volgens de Bank of Japan wel corona-effecten zichtbaar. De verwachting van het beleidsorgaan is dat de economie van Japan zich verder herstelt, maar die verwachting is omgeven met grote onzekerheden, zoals de ontwikkeling van het coronavirus, de situatie in Oekraïne en de ontwikkelingen in de grondstofprijzen. In het licht daarvan houdt de bank ook de valutamarkten en de effecten van de ontwikkelingen daarin op de eigen economie nauwlettend in de gaten. De mondiale economie laat naar het oordeel van de bank een gematigd herstel zien, ofschoon er, met name in opkomende markten, ook vertragingen werden gesignaleerd. De inflatie, exclusief de effecten van prijzen voor verse voedingswaren, bevindt zich op jaarbasis tussen de 2,5 en 3,0 procent, onder meer als gevolg van de stijging van de energieprijzen. De verwachting van de bank is dat de prijzen tot aan het einde van dit jaar oplopen, waarna de stijgingen zullen vertragen. De onderliggende inflatie lijkt volgens de bank wel verder te stijgen door een hogere productiegraad en verder onder meer door loongroei. De dollar steeg donderdag met 0,5 procent baar 144, 82 yen, nadat de Fed de rente woensdagavond met 75 basispunten verhoogde en de rente- en inflatieverwachtingen opwaarts bijstelde. Bron: ABM Financial News

