Lavide ontvangt positief advies over doorstart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide heeft van fiscale en juridische adviseurs een positief advies over een doorstart gekregen. Dit maakte de holding woensdagavond laat bekend. Het advies bevat volgens Lavide "zodanig positieve aanknopingspunten" dat het bedrijf zich "volledig" zal inzetten om de doorstart te kunnen maken. Nu dit advies op tafel ligt, wordt ook de financiering door Kennie Capital en een mede-aandeelhouder voorlopig voortgezet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.