Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat de Fed de rente opnieuw agressief verhoogde.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,7 procent tot 3.789,89 punten, de Dow Jones index verloor 1,7 procent op 30.183,71 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 11.220,19 punten.

Alles stond woensdag in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde conform de verwachting de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen.

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte in een toelichting op het besluit door te gaan met het verhogen van de rente "totdat we zeker weten dat de klus is geklaard". Wat de vrees voor een recessie betreft zei hij dat "niemand weet of het beleidspad van de Fed tot een recessie zal leiden".

De dot plot zorgde uiteindelijk voor de meeste verrassingen. De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 op een mediaan van 4,4 procent. In de juni prognose was dit nog 3,4 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van juni van een mediane verwachting van 3,8 procent naar 4,6 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,4 procent naar nu 3,9 procent.

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 5,4 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in juni. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 5,2 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,6 procent naar 2,8 procent. Ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, hoewel bescheiden, van 2,2 procent naar 2,3 procent. Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in juni en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade merkte op dat met name de prognose van de Amerikaanse centrale bank dat de rente eind 2022 in de buurt van 4,4 procent zal staan, beleggers nerveuzer heeft gemaakt en het sentiment versterkt dat een recessie daarmee sterk op de kaart staat.

Daarnaast namen de zorgen over een mogelijke verdere escalatie van het Oekraïne-conflict toe, nadat Vladimir Poetin de bereidheid suggereerde om kernwapens te gebruiken in Oekraïne, terwijl hij gedeeltelijk reservetroepen mobiliseerde.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,8 procent. De marktindex steeg van 255,0 naar 264,7.

De bestaande woningverkopen in de VS zijn in augustus op maandbasis gedaald met 0,4 procent tot 4,8 miljoen woningen. Op jaarbasis was sprake van een daling van krap 20 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9863. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9900 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9970 op de borden.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 1,00 dollar, lager op 82,94 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de leidende indicatoren later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Boeing gaat 150 financiële banen in de VS schrappen om zijn organisatiestructuur verder te vereenvoudigen, na eerdere reducties bij de IT-afdelingen. De vliegtuigbouwer zegt meer te willen focussen op ontwerp, fabricage en productontwikkeling. Het aandeel steeg 0,8 procent.

Binance en FTX zijn de twee hoogste bieders op de failliete crypto-kredietverstrekker Voyager Digital, meldde The Wall Street Journal. Binance zou met 50 miljoen dollar iets meer bieden dan FTX.

Tencent Music Entertainment heeft maandag een geruisloos debuut gemaakt in Hongkong. Het is het nieuwste voorbeeld van een Chinees bedrijf met een Amerikaanse beursnotering die nu dichterbij huis verhandeld wordt.