'Fed verrast met dot plot'

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging van de Federal Reserve heeft woensdag voor weinig verrassingen gezorgd, maar dat gold niet voor de dot plot van de Amerikaanse centrale bank. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. De Fed verhoogde de belangrijkste rente, de federal funds rate, conform de verwachting met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. "Wat echter opviel is dat de functionarissen van de centrale bank ramen dat de inflatie pas in 2025 naar het gewenste niveau van 2 procent is gedaald. Dat zie je ook terug in de federal funds rate die voor 2025 nog op 2,9 procent wordt geraamd, in tegenstelling tot 2,5 procent voor de lange termijn", zei Marey. Daarnaast wijst de analist erop dat de federal funds rate volgens de verwachtingen van de centrale bankiers in 2023 zal pieken op 4,6 procent, wat iets meer is dan de 4,5 procent waar de markt op rekende. In de juni prognose was dit nog 3,8 procent.



Ook de prognose voor 2024 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van juni van 3,4 procent naar 3,9 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt woensdag na het rentebesluit op, net als de dollar. Wall Street daarentegen levert in Bron: ABM Financial News

