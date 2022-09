Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, in aanloop naar een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 407,05 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 12.767,15 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 6.031,33 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.237,64 punten. Beleggers zien een kleine kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogt met 100 basispunten. Sommige analisten merkten op dat het inflatierapport van vorige week de centrale bank zou kunnen dwingen tot een grotere stap. Anderzijds zou een grotere verhoging juist vraagtekens kunnen opleveren over het beleid van de Fed. "Ze zouden alleen voor een verhoging van 100 basispunten gaan als ze een fundamentele verandering zien in waar ze dachten dat de economie en inflatie naartoe zouden bewegen, en ik betwijfel of de data van afgelopen maand voldoende waren om dat te doen", zei William English, een voormalig Fed-econoom en nu professor aan Yale. Het marktsentiment liep een deuk op nadat de Russische president Vladimir Poetin dreigde met nucleaire wapens en een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde. Dit zette de euro lager en de grondstofprijzen juist hoger. De euro/dollar noteerde op 0,9877. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9910 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9970 op de borden. Olie werd woensdag tot een procent goedkoper. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Shell steeg bijna 2 procent, nadat de olieprijzen vanochtend nog flink stegen. TotalEnergies en BP wonnen 1,6 en 0,5 procent. TotalEnergies vreest dat de solidariteitsheffing die de EU wil opleggen aan de olie- en gasindustrie het bedrijf een miljard euro of meer gaat kosten. De CEO van de Franse energiereus stelde vraagtekens bij de eerlijkheid van het voorstel. "Overwinsten ken ik niet, ik ken alleen winsten", aldus de CEO. Duitsland gaat Uniper nationaliseren door het huidige belang in het het Duitse energiebedrijf te vergroten tot circa 99 procent. Het aandeel Uniper viel ruim 27 procent terug. Schneider Electric heeft een akkoord bereikt over de overname van Aveva voor een bedrag van 9,48 miljard Britse pond. Het aandeel Schneider steeg bijna 2,0 procent. Aveva steeg ook 2,0 procent. In Parijs won Thales 4,2 procent, gevolgd door Worldline met een winst van 3,8 procent. Renault daalde 3,7 procent. Carrefour verloor 2,4 procent. In Frankfurt noteerde Infineon Technology 2,5 procent hoger. Hannover Rueck verloor 2,3 procent. Het aandeel van de Nationale Bank van België leed een verlies van 27,5 procent. "Op basis van haar meest recente risicoscenario's verwacht de Bank het lopende boekjaar 2022 te zullen afsluiten met verlies. De risicoanalyse geeft bovendien aan dat de verliezen de volgende boekjaren verder zullen oplopen", waarschuwde NBB woensdag. Dat maakt ook toekomstige dividenduitkeringen onzeker, aldus de bank. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 3.874,17 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

