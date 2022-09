AEX sluit hoger in afwachting van Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond, na een nieuw Russische nucleair dreigement vanochtend.

De AEX sloot 1,2 procent hoger op 669,79 punten. De kleinere indices stegen minder sterk.

Een dag na Prinsjesdag trokken de zwaargewichten Unilever, Shell en ASML de AEX omhoog. Volgens beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger was er weinig bedrijfsspecifiek nieuws woensdag. "De markt zweeft tussen hoop en vrees over de Fed, waar alle ogen op zijn gericht."

Uitspraken van Poetin over een gedeeltelijke mobilisatie en dreiging met de inzet van kernwapens lieten de olieprijs in de ochtend oplopen. "Dat maakte duidelijk dat de oorlog nog niet voorbij is", aldus Zwanenburg.

"Zijn speech zette de Russische roebel lager en de olieprijzen juist hoger", aldus analist Victoria Scholar van Interactive Investor.

Zwanenburg zag de schrik hierover aan het einde van de dag alweer wegebben, met een dalende olieprijs.

Hij focust vooral op de Fed en met name ook op wat voorzitter Jerome Powell zal zeggen over de kans op een Amerikaanse recessie. Waar de resultaten van Europese multinationals juist minder kwetsbaar zijn dan je zou denken, door de goedkope euro die de buitenlandse winsten laat stijgen, is dat in Amerika andersom.



De Amerikaanse Fed zal naar verwachting de rente vanavond met 75 basispunten verhogen tot een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. De CME FedWatch Tool toont dat 82 procent van de analisten rekent op een verhoging met 75 punten en dat 18 procent uitgaat van 100 punten.

Niet wordt vandaag alleen uitgekeken naar het Amerikaanse rentebesluit zelf, maar ook wat de beleidsmakers voor de toekomst van de rente verwachten. Dit zal blijken uit de zogenoemde dot plot.

Analist Omair Sharif van Inflation Insights verwacht dat de Fed er onverminderd havikachtig blijft als het gaat om de economische vooruitzichten. Extra renteverhogingen in 2023 kunnen ertoe leiden dat de beleidsrente uiteindelijk wordt verhoogd tot 4,625 procent, voordat de Fed stopt met verhogen, aldus Sharif. "Dit mag dan wel ietwat agressief zijn, maar de inflatie blijft hoog en de meeste inflatiecomponenten, exclusief voeding en energie, stijgen nog altijd fors", zo stelde de analist van Inflation Insights.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9877. Daarmee is de euro bijna een procent minder waard geworden sinds dinsdag.

De olieprijs daalde met een procent, nadat deze eerder op de dag nog een paar procent steeg. In de namiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden te zijn gestegen met 1,1 miljoen vaten in de afgelopen week, terwijl ook de voorraden benzine, stookolie en diesel licht toenamen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen herstelde Adyen van de aanvankelijke daling om bovenaan te eindigen met een plus van 2,6 procent.

Ook Unilever, DSM en Signify klommen ruim 2 procent. Philips en AkzoNobel sloten juist 1 tot 2 procent lager.

Wolters Kluwer steeg 1,7 procent. UBS vindt het aandeel koopwaardig.

Halfgeleiderfondsen ASMI, ASML en Besi bleven bij elkaar in de buurt met een koerswinst van 1 tot 2 procent.

Shell won 1,9 procent. De Franse rivaal TotalEnergies denkt dat de solidariteitsheffing die de EU wil opleggen aan de olie- en gasindustrie het bedrijf een miljard euro of meer gaat kosten. De CEO van de Franse energiereus stelde vraagtekens bij de eerlijkheid van het voorstel. "Overwinsten ken ik niet, ik ken alleen winsten", aldus de CEO.

In de Midkap waren oliedienstverleners Vopak en SBM Offshore duidelijke winnaars. Ook laadpalenfabrikant Alfen was in trek met ruim 2 procent koerswinst.

Air France-KLM was de sterkste daler met een verlies van 1,9 procent.

Onder de kleinere aandelen won FastNed 4,0 procent, maar leverde Sligro 4,7 procent in. Sligro noteert vandaag ex-dividend.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan met een koerswinst van circa een half procent richting het rentebesluit van de Fed.