Wall Street op weg naar hogere start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Van invloed op de stemming was ook de gedeeltelijke mobilisatie die de Russische president Vladimir Poetin aankondigde om de desastreus verlopende oorlog tegen Oekraïne een nieuwe impuls te geven. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,5 procent in het groen en technologiebeurs Nasdaq staat klaar voor een 0,4 procent hogere start. Verwacht wordt dat de Fed voor de derde keer op rij de beleidsrente met 75 basispunten zal verhogen vandaag. De kans dat het deze keer zelfs een vol procentpunt zal zijn wordt door de markt op 16 procent ingeschat. Een dergelijke opschaling naar 100 basispunten zou de zorgen dat de snelle rentestijging zal uitmonden in een economische recessie voeden, zeiden analisten van Metzler. "Er zijn beslist tekenen van verhoogde nervositeit in aanloop naar de Fed-vergadering", stelden de analisten, die zelf uitgaan van een verhoging met 75 basispunten. Het sentiment op de Europese aandelenbeurzen kreeg een knauw nadat Poetin de boodschap gaf dat hij bereid is om nucleaire wapens in te zetten, na grote tegenslagen voor zijn leger in de oorlog in Oekraïne. De olieprijs steeg nadat Poetin de mobilisatie van 300.000 reservisten aankondigde, maar liep alweer terug na enkele uren. Poetin dreigde met nucleaire vergelding voor aanvallen op de bezette gebieden, die na aangekondigde spoedreferenda als Russisch grondgebied zouden worden beschouwd. Het Westen heeft deze referenda al veroordeeld en laten weten de uitkomsten niet te erkennen. Een novemberfuture West Texas Intermedia ruwe olie deed 84,94 dollar, 1,2 procent meer dan dinsdagavond. Brent-olie werd ook 1,3 procent duurder op 91,78 dollar.



De euro/dollar noteerde fors lager op 0,9913, na de toespraak van Poetin. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 0,9973 op de borden. De dollar zal steun houden als de Fed de rente met 75 basispunten verhoogt en nieuwe verwachtingen afgeeft voor verdere rentenstijgingen in de zogeheten 'dot plot', stelde ING. Die zullen een piek op 4,25 tot 4,50 procent in 2023 voorspellen, verwachten de analisten.



De rentes op Europese staatsleningen stegen sterk na de toespraak van Poetin, die aanvankelijk voor dinsdag stond gepland, maar uiteindelijk werd uitgesteld naar woensdagochtend. Economisch nieuws is er woensdag over de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Vanmiddag staan ook de woningverkopen in Amerika op de agenda. Bedrijfsnieuws



Boeing gaat 150 financiële banen in de VS schrappen om zijn organisatiestructuur verder te vereenvoudigen, na eerdere reducties bij de IT-afdelingen. De vliegtuigbouwer zegt meer te willen focussen op ontwerp, fabricage en productontwikkeling. Het aandeel lijkt licht hoger te openen. Binance en FTX zijn de twee hoogste bieders op de failliete crypto-kredietverstrekker Voyager Digital, meldde The Wall Street Journal. Binance zou met 50 miljoen dollar iets meer bieden dan FTX. Duitsland wil zijn grootste gasimporteur Uniper nationaliseren, om te voorkomen dat de energiereus omvalt nu Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid. Tencent Music Entertainment heeft maandag een geruisloos debuut gemaakt in Hongkong. Het is het nieuwste voorbeeld van een Chinees bedrijf met een Amerikaanse beursnotering die nu dichterbij huis verhandeld wordt. Huizenbouwer Lennar opent de boeken vandaag. Het aandeel lijkt vlak te gaan openen. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager in afwachting van meer renteverhogingen door de Fed. De S&P 500 index sloot 1,1 procent lager op 3.855,93 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot 11.425,05 punten. De Dow Jones-index zakte 1,0 procent tot 30.706,23 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.