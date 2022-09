TotalEnergies becijfert EU-heffing op 1 miljard euro

Inderdaad, ik kan me de commentaren in 2015/2016 nog herinneren toen Shell BG groep overnam:

"Veel te duur" , "Op de top van de markt" , "LNG zou nooit kunnen concureren met (Russisch) piped gas".



Nu profiteert Shell van deze goede strategische beslissing, en vindt ja en alleman opeens dat de winsten hieruit shell zijn komen aanwaaien.



In een ander scenario had Poetin in 2018 ook kunnen zijn afgtreden, Gazprom een goede partner gebleven, en goedkoop russisch gas was dan in overvloede beschikbaar geweest door noordstream 1, 2 en 3 . In zo'n scenario had Shell zijn LNG activiteiten in Europa kunnen afschrijven...