TotalEnergies becijfert EU-heffing op 1 miljard euro - media

Beeld: Total

(ABM FN-Dow Jones) TotalEnergies zal mogelijk meer dan een miljard euro moeten betalen voor een voorgestelde Europese heffing op overwinsten van olie- en gasbedrijven. Dat heeft CEO Patrick Pouyanne volgens persbureau Bloomberg woensdag gezegd. De verlangde solidariteitsbijdrage aan de EU zal "meer dan 1 miljard euro" bedragen", aldus Pouyanne in een hoorzitting voor het Franse parlement in Parijs. In het EU-voorstel moeten lidstaten een tijdelijk heffing doorvoeren voor bedrijven in de sectoren olie, aardgas, steenkool en raffinaderijen, om consumenten te helpen de winter door te komen, nu de energiekosten de pan uitrijzen omdat Rusland de gaskraan naar Europa heeft dichtgedraaid. De CEO heeft volgens Bloomberg Europese regeringen opgeroepen om de solidariteitsbijdrage op een vergelijkbare manier vorm te geven, om te voorkomen dat bedrijven hun productiecijfers verschuiven naar lidstaten met de voordeligste regelingen. Volgens Pouyanne zouden bedrijven een deel van de heffing moeten kunnen wegstrepen tegen verliezen die werden geleden tijden de coronapandemie. Bron: ABM Financial News

