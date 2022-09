Binance en FTX hoogste bieders op boedel Voyager Digital

(ABM FN-Dow Jones) Binance en FTX zijn de hoogste bieders op de activiteiten van de failliete crypto-kredietverstrekker Voyager Digital, die echter nog geen van beide biedingen heeft geaccepteerd. Dat meldde The Wall Street Journal woensdag.

Het huidige bod van Binance ligt rond 50 miljoen dollar en zou iets hoger zijn dan het bod van FTX, volgens de bronnen die spraken met de zakenkrant.

Voyager exploiteerde een kredietplatform voor cryptovaluta dat tegoeden van klanten ontving, daarover rente betaalde, en de gelden uitleende aan andere partijen.

Het jonge cryptobedrijf kreeg in 2019 een beursnotering in Toronto en was op de piek in 2021 3,9 miljard dollar waard. Bij het faillissement in juli 2022 meldde Voyager dat het 5 miljard dollar aan bezittingen had en 4,9 miljard aan verplichtingen.

FTX en Binance behoren tot de weinige winnaars van de ingestorte cryptomarkt. Beide hebben hun marktaandeel kunnen vergroten. FTX is eigendom van Sam Bankman-Fried en koopt agressief noodlijdende activiteiten op nu de markt in de problemen zit.

Voyager ging failliet in juli, nadat een verkoopgolf van cryptomunten leidde tot een golf van kasopnames en er geen reserves meer overbleven. Van het tekort van 1,1 miljard dollar was meer dan 650 miljoen dollar uitgeleend aan hedgefonds Three Arrows Capital, dat in juni moest liquideren nadat de stablecoin TerraUSD was ingestort.