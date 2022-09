Xavier Niel neemt belang in Vodafone Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atlas Investissement, het beleggingsvehikel van de Franse miljardair en zakenman Xavier Niel, heeft een belang van 2,5 procent in Vodafone gekocht, ter waarde van 753 miljoen pond sterling, of zo'n 850 miljoen euro. Aandelen Vodafone stegen woensdag 2 procent in Londen. Het bedrijf is daarmee 30 miljard pond waard. "Atlas Investissement heeft Vodafone geïdentificeerd als een aantrekkelijke beleggingskans, vanwege de kwaliteit van zijn portefeuille met activiteiten en de solide onderliggende trends in de mondiale telecommunicatiesector", stelde het beleggingsvehikel. Atlas zegt kansen te zien om de stroomlijning van de mondiale aanwezigheid van Vodafone te versnellen en de afsplitsing van de infrastructuur-activiteiten, de kosten verder te verlagen en de ontwikkeling van breedband te versnellen. Niet is ook een grootaandeelhouders van het Frans-Nederlandse vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield. Bron: ABM Financial News

