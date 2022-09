Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag inmiddels hoger na toch ferme taal uit Moskou en in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit vanavond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 404,20 punten. De Duitse DAX liet een plusje zien van 0,1 procent op 12.682,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,2 procent met een stand van 5.989,90 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,6 procent naar 7.236,39 punten. Beleggers verwerken woensdag de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij opriep tot een gedeeltelijke mobilisatie. Ook herhaalde hij het dreigement om alle beschikbare middelen in te zetten als Rusland wordt bedreigd. Het belangrijkste punt op de agenda vandaag is het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. De markt verwacht een verhoging met 75 basispunten, maar een verhoging met 100 punten is niet uitgesloten volgens analisten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn beleggers "erg nerveus" voor het rentebesluit. "Op korte termijn kunnen we ons dat voorstellen, maar op de iets langere termijn is een centrale bank die de hoge inflatie bestrijdt en de koopkracht van consumenten op peil probeert te houden, juist positief. Een loon-prijsspiraal moet je niet willen en moet worden voorkomen", aldus Wiersma. Beleggers zullen bij het Amerikaanse rentebesluit ook naar de dot plot kijken om te zien wat de Fed in de nabije toekomst nog in petto heeft. Na het rentebesluit van de Fed van vanavond verschuift de aandacht naar de Bank of England die donderdag met het rentebesluit naar buiten komt en waar Rabobank een verhoging met 50 basispunten voor verwacht. Voordat de Fed aan zet komt, kan de markt woensdag nog reageren op de verkopen van bestaande woningen in augustus en de wekelijkse olievoorraden in de VS. Olie werd woensdag flink duurder, net als andere grondstoffen. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 2,6 procent in het groen op 86,14, dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,94 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 2,6 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9931. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9907 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9973 op de borden.



Bedrijfsnieuws De koers van het aandeel Shell trok met 2,5 procent aan, nadat de olieprijzen vanochtend flink stegen. Analisten schreven die plotselinge stijging van de olieprijzen toe aan de woorden van de Russische president Poetin eerder vanochtend. De koersen van de aandelen van TotalEnergies en BP wonnen respectievelijk 2,6 en 2,0 procent. Duitsland gaat Uniper nationaliseren door het huidige belang in het het Duitse energiebedrijf te vergroten tot circa 99 procent. De koers van het aandeel Uniper viel 29,1 procent terug. Schneider Electric heeft een akkoord bereikt over de overname van Aveva voor een bedrag van 9,48 miljard Britse pond. De koers van het aandeel Schneider steeg 0,2 procent en van Aveva 2,2 procent. In Parijs viel de koers van het aandeel Renault 3,5 procent terug, terwijl de koers van het aandeel Thales meer dan 5 procent bijschreef. Frankfurt kende iets meer plussen onder de hoofdaandelen dan Parijs, maar daaronder bevond zich geen opvallende afwijking ten opzichte van de slotnotering van dinsdag. De koersen van de aandelen Zalando en Deutsche Post liepen meer dan 2 procent terug. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood. De S&P 500 index sloot dinsdag 1,1 procent lager op 3.855,93 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot 11.425,05 punten. De Dow Jones-index zakte 1,0 procent tot 30.706,23 punten. Bron: ABM Financial News

