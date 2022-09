Valuta: euro in de min Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 0,99 dollar op een dag waarop alle ogen gericht zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve en het commentaar van voorzitter Jerome Powell, de dot plot en de economische ramingen. "Wij houden rekening met een verhoging met 75 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Mochten het er, enigszins onvermoed, toch 100 worden, dan kan de euro nog naar 0,9850 tot 0,98 dollar dalen. Vooral het commentaar, de dot plot en de economische ramingen en dan met name inflatieverwachtingen zijn van belang", aldus Mevissen. De analist zag de euro vanochtend rond acht uur onder druk komen te staan. "Dat leek nog het meest van doen te hebben met de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin op de nationale televisie waarin hij onder meer een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde om de situatie in Oekraïne in het voordeel van Rusland te doen uitvallen", aldus Mevissen. Na het rentebesluit van de Fed van vanavond verschuift de aandacht naar de Bank of England die donderdag met het rentebesluit naar buiten komt en waar Rabobank een verhoging met 50 basispunten voor verwacht. Voordat de Fed aan zet komt, kan de markt woensdag nog reageren op de verkopen van bestaande woningen in augustus en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,8 procent lager op 0,9905 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8736 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag eveneens 0,3 procent en noteerde op 1,1347 dollar. Bron: ABM Financial News

