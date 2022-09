CTP presenteert doelen op beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft woensdag in aanloop naar een beleggersdag op donderdag nieuwe doelen afgegeven. Zo mikt het vastgoedfonds voor 2023 op een aangepaste EPRA-winst van 0,72 euro per aandeel, hetgeen een stijging van 20 procent zou zijn ten opzichte van een winst van 0,60 euro per aandeel die voor dit jaar wordt voorzien. CTP bevestigde tot en met 2026 jaarlijks een dubbelcijferige groei te willen realiseren. ING mikt voor 2023 op een winst van 0,73 euro per aandeel. De bank merkte wel op de 0,60 euro voor dit jaar voorzichtig te vinden. Analist Francesca Ferragina rekent op 0,66 euro per aandeel. CTP wil op de beleggersdag dieper ingaan op de plannen om meer waarde te creëren met de huidige portefeuille en om de autonome groei aan te jagen. CTP ziet ruimte om de investeringsportefeuille te laten verdubbelen in de komende jaren, waardoor de huurinkomsten meer dan 1 miljard euro per jaar kunnen bedragen. Verder wil het vastgoedbedrijf een extra 100 MW zonnepark bouwen in 2023. Tot slot worden de doelstellingen die ten tijde van de beursgang werden gesteld voor 2026 gehandhaafd. Zo mikt CTP onverminderd op een schuldratio van 40 tot 45 procent en een rendement op de kosten van circa 10 procent. Onder het dividendbeleid valt een uitkering van 70 tot 80 procent van de aangepaste EPRA-winst. ING heeft een koopadvies op CTP. Bron: ABM Financial News

