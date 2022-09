Obligatie: financieringsbehoefte Nederland voor 2022 gedaald Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De financieringsbehoefte van Nederland voor 2022 valt lager uit. Dit bleek woensdag uit een update door het agentschap van het ministerie van Financiën. Er wordt nu uitgegaan van een behoefte van 62,7 miljard euro voor dit jaar, 3,6 miljard euro minder dan de vorige schatting, aldus het agentschap. Het beroep op de kapitaalmarkt blijft tussen de 40 en 45 miljard euro. Het agentschap gaf woensdag aan in december in de 'Outlook 2023' een indicatie geven van de financieringsbehoefte voor 2023. Voor het vierde kwartaal van dit jaar staan twee veilingen gepland. Op Op 11 oktober zal de DSL 15 januari 2029 worden heropend, en op 8 november de DSL 15 juli 2032. Beide veilingen hebben een doelvolume van 1,5 tot 2,5 miljard euro. De veilingkalender voor Dutch Treasury Certificates (DTCs) is vergelijkbaar met die in eerdere kwartalen. Reguliere 3- en 6-maands programma’s worden geveild volgens hetzelfde veilingpatroon. DTC-veilingen vinden plaats op de eerste en derde maandag van de maand met uitzondering van de veiling op 12 december 2022: deze wordt een week naar voren gehaald vanwege het jaareinde. Details worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. Bron: ABM Financial News

