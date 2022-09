Schneider bereikt akkoord over overname Aveva Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Schneider Electric heeft een akkoord bereikt over de overname van Aveva voor een bedrag van 9,48 miljard Britse pond. Dit maakte Schneider woensdagochtend bekend. Schneider was al grootaandeelhouder van Aveva en liet weken geleden weten dat het een overname van de resterende aandelen onderzocht. Onder de deal krijgen aandeelhouders van Aveva 31,00 pond per aandeel in contanten. Het overnamebod biedt een premie van 41 procent op de slotkoers van Aveva op 23 augustus, de dag voordat Schneider bekendmaakte dat het de opties voor een overname bekeek. Aandeelhouders krijgen daarbovenop ook een interim-dividend van 13 pence per aandeel over het halfjaar dat eindigt op 30 september. Het overnamebod waardeert Aveva op bijna 10,2 miljard pond. "Door volledig eigenaar te worden van Aveva, kunnen we onder meer het bedrijf sneller laten groeien door alle besluitvorming te simplificeren en snel te schakelen tussen de teams, terwijl we investeringen in onderzoek en ontwikkeling kunnen opvoeren", aldus CEO Jean-Pascal Tricoire van Schneider. Schneider heeft via dochterbedrijf Samos Acquisition Company momenteel 178,6 miljoen aandelen Aveva in bezit, circa 59,14 procent van de uitstaande aandelen. De overname moet in het eerste kwartaal van 2023 afgerond worden. Bron: ABM Financial News

