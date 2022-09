Duitsland nationaliseert noodlijdende Uniper Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Duitsland gaat Uniper nationaliseren door het huidige belang in het het Duitse energiebedrijf te vergroten tot circa 99 procent. Dit maakte Uniper woensdagochtend bekend. Uniper is de grootste importeur van Russisch gas in Duitsland en kwam met het stopzetten van de gastoevoer door Gazprom in grote problemen, omdat het om aan zijn leveringsverplichting te voldoen elders gas moest inslaan tegen veel hogere tarieven. Dat was de aanleiding voor Uniper om Berlijn in juli van dit jaar om hulp te vragen. In juli nam Duitsland al een belang van 30 procent in Uniper. Dit belang verhoogt Duitsland nu naar circa 99 procent, zo werd woensdag bekend. Dit zal plaatsvinden door middel van een kapitaalverhoging van 8 miljard euro. Nieuwe aandelen worden uitgegeven op 1,70 euro per stuk. Daarnaast koopt Berlijn het belang van Fortum in Uniper ook voor 1,70 euro per aandeel. Berlijn neemt ook een kredietlijn over van in totaal 8 miljard euro die eerder door Fortum werd verstrekt. Uniper heeft ook een kredietlijn van 13 miljard euro bij KfW Bank, de ontwikkelingsbank van de Duitse staat. Bron: ABM Financial News

