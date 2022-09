Poetin roept op tot gedeeltelijke mobilisatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een gedeeltelijke mobilisatie van het land afgekondigd en dreigde ook met nucleaire wapens als de integriteit van Rusland in gevaar is. Dit meldde onder meer het Russische staatspersbureau TASS. De speech van Poetin werd dinsdagavond al verwacht, maar werd om onbekende redenen uitgesteld naar woensdag. Een mobilisatie werd voorzien en er werd zelfs rekening gehouden met een totale mobilisatie van het land. Aan het einde van zijn speech dreigde Poetin met de inzet van nucleaire wapens. Volgens de Russische president heeft de NAVO Oekraïne aangezet tot een oorlog en moet Rusland zich daar nu tegen verdedigen. Het Westen wil volgens de president Rusland vernietigen. Persbureau AFP tekende op dat Poetin alle middelen zal inzetten die hij tot zijn beschikking heeft om Rusland te verdedigen, inclusief nucleaire wapens. "Het is geen bluf", zou Poetin volgens AFP hebben gedreigd. Ook ziet hij zich als de bevrijder van verschillende regio's in Oekraïne waar veel Russen wonen, zoals Loegansk en Donetsk. Daar zullen versneld referenda plaatsvinden. Die zijn inmiddels door het Westen veroordeeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.