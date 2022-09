Signify breidt raad van bestuur uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify wil de raad van bestuur uitbreiden met een lid die de divisie Digital Solutions aanstuurt. Dit maakte het verlichtingsbedrijf woensdag bekend. Signify schuift Harshavardhan Chitale naar voren voor de plek in het bestuur voor de periode van vier jaar. Chitale is al sinds 2017 verantwoordelijk voor de Digital Solutions-tak. De voordracht van Chitale wordt op de aandeelhoudersvergadering van de onderneming in stemming gebracht. Deze vergadering staat gepland voor mei 2023. Na instemming met de nominatie zal de raad van bestuur van Signify uit vier bestuursleden bestaan. Bron: ABM Financial News

