Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een afwachtende opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,6 procent lager op 661,61 punten.

Beleggers zijn voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Ook is het wachten op een speech van de Russische president Vladimir Poetin. Die zou dinsdagavond plaatsvinden, maar werd uitgesteld. Het Westen heeft versnelde referenda in de door Rusland gecontroleerde gebieden in Oekraïne inmiddels veroordeeld.

De Amerikaanse Fed zal naar verwachting de rente met 75 basispunten verhogen tot een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. De Fed-fund futures laten zien dat 1 op de 6 handelaren zelfs mikt op een verhoging met 100 basispunten.

Analist Callie Cox van eToro stelde dat de gestegen obligatierentes en het uitblijven van positief nieuws ervoor hebben gezorgd dat de Amerikaanse beurzen zich in niemandsland bevinden en koersen onder de voortschrijdend gemiddelden.

"Er is voor beleggers weinig om aan vast te houden momenteel en als het verkopen begint, dan volgt er een grotere verkoopgolf", waarschuwt Cox.

De Fed is niet de enige grote centrale bank die de hoge inflatie agressief probeert in te dammen. Zo koos de Zweedse Riksbank dinsdag voor een verhoging met 100 basispunten en analisten verwachten minstens een verhoging van 50 basispunten van de Bank of England op donderdag.

Niet alleen wordt vandaag alleen uitgekeken naar het Amerikaanse rentebesluit zelf, maar ook wat de beleidsmakers voor de toekomst verwachten. Dit moet blijken uit de zogenoemde dot plot.

Analist Omair Sharif van Inflation Insights verwacht dat de Fed er onverminderd een havikachtige mening op nahoudt als het gaat om de economische vooruitzichten. Extra renteverhogingen in 2023 kunnen ertoe leiden dat de beleidsrente uiteindelijk wordt verhoogd tot 4,625 procent, voordat de Fed stopt met verhogen, aldus Sharif. "Dit mag dan wel ietwat agressief zijn, maar de inflatie blijft hoog en de meeste inflatiecomponenten, exclusief voeding en energie, stijgen nog altijd fors", zo stelde de analist van Inflation Insights.

De stijgende rentes hebben de aandelenmarkten dit jaar flinke klappen toegediend. Nadat aandelenkoersen jarenlang stegen en rentes op staatsleningen daalden door de lage beleidsrente, is nu de tegengestelde beweging ingezet. Men vreest een recessie door het krappere monetaire beleid, in combinatie met de oorlog in Oekraïne en aanhoudende coronalockdowns in China.

"De toon op de beurzen is beslist wat pessimistischer geworden en ik denk dat we daar meer van gaan zien", zei Kristy Akullian van BlackRock. Meer vermogensbeheerders halen volgens haar geld weg uit aandelen en stoppen het in obligaties nu de rente stijgt.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 1,5 procent lager op 84,45 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was het laagste slot sinds 8 september.

"Een sterke Amerikaanse dollar, stijgende obligatierentes en zorgen over de vraag nu de wereldeconomie vertraagt, drukt opnieuw op de olieprijs", zei Michael Hewson van CMC Markets UK. Hij ziet de olieprijs echter ook niet veel verder meer zakken.

De euro/dollar noteerde op 0,9957. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9973 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 0,9993 op de borden.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het vertrouwen van Nederlandse consumenten in september nog verder is gedaald. Verder meldde het CBS dat consumenten in juli 6 procent meer uitgaven dan een jaar eerder.

Bedrijfsnieuws

Tijdens de na-aanmeldingstermijn van het bod van HAL op Boskalis Westminster zijn bijna 17,7 miljoen aandelen aangemeld, of ongeveer 13,7 procent van het geplaatste kapitaal, waarmee ongeveer 98,3 procent van het kapitaal in handen zal komen van HAL. Dat is voldoende om Boskalis van de beurs te halen.

CEO Chris Deen van ForFarmers zal vanwege gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zijn. De taken van Deen zullen daarom tijdelijk worden waargenomen door CFO Roeland Tjebbes en COO Pieter Wolleswinkel. Los hiervan maakt de onderneming woensdag ook bekend dat het op 17 november dit jaar een herziene strategie presenteert, als gevolg van de veranderende marktomstandigheden.

Slotstanden Wall Street

De de S&P 500 index sloot dinsdag 1,1 procent lager op 3.855,93 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot 11.425,05 punten. De Dow Jones-index zakte 1,0 procent tot 30.706,23 punten.