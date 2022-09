CEO ForFarmers langere tijd afwezig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) CEO Chris Deen van ForFarmers zal vanwege gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zijn. Dit maakte de producent van veevoer woensdag voorbeurs bekend. De taken van Deen zullen daarom tijdelijk worden waargenomen door CFO Roeland Tjebbes en COO Pieter Wolleswinkel, die beiden lid zijn van de raad van bestuur, zo bepaalde de raad van commissarissen. Los hiervan maakt de onderneming woensdag ook bekend dat het op 17 november dit jaar een herziene strategie presenteert, als gevolg van de veranderende marktomstandigheden. Bron: ABM Financial News

