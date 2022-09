Olieprijs zakt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag verder gezakt, terwijl de Federal Reserve aan zijn tweedaagse rentevergadering begon, vooruitlopend op wederom een daverende renteverhoging die de vraag naar olie kan temperen. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot 1,5 procent lager op 84,45 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was het laagste slot sinds 8 september. De oktoberfuture expireert vandaag. Het novembercontract sloot 1,7 procent lager op 83,94 dollar. "Een sterke Amerikaanse dollar, stijgende obligatierendementen en zorgen over vraag nu de wereldeconomie vertraagt drukt opnieuw op de olieprijs", zei Michael Hewson van CMC Markets UK. "Vrees voor een krap olie-aanbod heeft niet het ondersteunend effect op prijzen dat we normaal zouden verwachten, maar het betekent ook dat die prijs waarschijnlijk niet te ver meer zal zakken", volgens Hewson. Oliehandelaren letten ook sterk op de Fed. "We blijven geloven dat de oliemarkt vaste voet aan het vinden is", stelden analiten van Sevens Report Research. "Een havikachtige Fed zou dit week de vrees voor een harde landing verder kunnen opstoken en de dollar vrder laten stijgen. Dan zal komend weekend zeker de bodem rond 80 dollar per vat worden getest." Dalende raffinagemarges zetten de prijs van ruwe olie ook onder druk, stelde Warren Peterson van ING. Bron: ABM Financial News

