Rode cijfers op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs stond dinsdagavond op verlies, terwijl de rendementen op staatsleningen naar nieuwe toppen stegen, op de verwachting dat de Federal Reserve de rente deze week opnieuw fors zal verhogen om de inflatie in te dammen.

De de S&P 500 index noteerde 1,4 procent lager op 3.846,08 en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 11.403,94 punten.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,579 procent, tegen 3,489 procent maandag. De tweejarige rente staat op 3,952 procent, een niveau dat 15 jaar niet meer is aangetikt. Maandag was dit nog 3,946 procent.

Alle ogen zijn gericht op de Fed, die dinsdag vergadert en woensdag naar verwachting de rente zal verhogen met 75 basispunten, tot een bandbreedte van 3 tot 3,25 procent. De kans op een verhoging met 100 basispunten wordt ingeschat op zo'n 20 procent door handelaren.

De stijgende rentes hebben de aandelenmarkten dit jaar flinke klappen gegeven. Nadat aandelenkoersen jarenlang stegen en rentes op staatsleningen daalden door de lage beleidsrente, is nu de tegengestelde beweging ingezet. Men vreest een recessie door het krappere monetaire beleid, in combinatie met de oorlog in Oekraine en aanhoudende covid-lockdowns in China.

"De toon is beslist wat pessimistischer geworden en ik denk dat we daar meer van gaan zien", zei Kristy Akullian van BlackRock. Meer vermogensbeheerders halen volgens haar geld weg uit aandelen en stoppen het in oblgaties nu de rendementen stijgen.

In augustus werden er veel meer woningen in aanbouw genomen dan verwacht. Maar daar staat tegenover dat het aantal afgegeven bouwvergunningen juist erg tegenvalt.

De euro/dollar handelt op 0,9968. Olie wordt een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Ford verloor 11 procent na een winstwaarschuwing maandagavond. Door hoger dan voorziene kosten en tekorten kunnen er minder auto's worden gemaakt. De waarschuwing van Ford volgt nadat FedEx en GE dit vorige week al deden.

Gap verloor 4 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat de kledingverkoper 500 banen bij de centrale organisatie schrapt om kosten te besparen.

Casino-exploitanten behoorden tot de zeldzame winnaars. Minder stricte covid-beperkingen kunnen leiden tot meer toerisme in Macau, een Aziatisch mekka voor gokkers. Wynn Resorts werd 3 procent meer waard.

De operationeel directeur van Beyond Meat is gearresteerd. Hij zou na een football wedstrijd ruzie hebben gekregen en een man in zijn neus hebben gebeten. Het aandeel daalde maandag 6,7 procent en dinsdag nog eens 5,5 procent.

Tencent zou volgens The Wall Street Journal overwegen om belangen in onder meer Didi en Meituan te verkopen. Maar Bloomberg meldt dat Tencent ontkent dat die plannen er zijn. Het aandeel van het Chinese internetbedrijf steeg 1,5 procent in Hongkong dinsdagochtend en stond dinsdagavond licht lager in New York.