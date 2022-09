ABN AMRO beoordeelt ruimte voor aandeleninkoop in vierde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal in het vierde kwartaal opnieuw beoordelen of er ruimte is voor de inkoop van eigen aandelen. Dat zei CEO Robert Swaak van ABN AMRO dinsdag tijdens een beleggersconferentie georganiseerd door Bank of America.

Swaak zei dat hij nog steeds vastberaden is om kapitaal terug te laten vloeien, maar dat het niet zo is dat de bank al het kapitaal zal teruggeven dat boven de drempel van de kapitaalbuffer van 15 procent uitkomt. "We hebben gezegd dat we boven dat niveau aandeleninkopen zullen overwegen."

De topman antwoordde op vragen over het aandeleninkoopbeleid. "Wat we met aandeleninkopen doen, is een patroon creëren, niet anecdotisch of incidenteel zijn", aldus Swaak over het inkoopbeleid van de bank. "De drempel van 15 procent is op dit moment niet de beperkende factor. We zullen in het vierde kwartaal de beoordeling opnieuw doen, en dan beslissen wat we gaan doen."

ABN AMRO rondde in mei een aandeleninkoopprogramma af ter waard van 500 miljoen euro. In het recente verleden kocht de bank, die nog voor een groot deel in staatshanden is, geen aandelen in.

Swaak zei verder dat het clearingbedrijf goede resultaten boekt in de huidige volatiele markten. Ook herhaalde hij dat de inkomsten uit boeterentes voor hypotheken die worden overgesloten, afnemen nu de hypotheekrentes weer wat hoger zijn.

De topman zei dat een recessie in Nederland waarschijnlijk is tegen het einde van het jaar. Swaak noemde de Nederlandse landbouw als een van de sectoren die "logischerwijs" wordt geraakt door de hoge energieprijzen.