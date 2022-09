Beursblik: Credit Suisse haalt Euronext van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het advies voor Euronext verlaagd op basis van de cijfers over de handelsvolumes in het derde kwartaal. Het advies ging van Outperform naar Neutraal en het koersdoel van 89,00 naar 77,00 euro. Het aandeel Euronext presteerde dit jaar vooralsnog veel minder goed dan concurrenten London Stock Exchange en Deutsche Boerse, en de analisten zien weinig aanjagers voor verandering. Voor Euronext is er tegenwind van de aandelenkoersen en handelsvolumes, verlies van marktaandeel, recessie in de eurozone, minder handel in staatsleningen en geen verdere synergievoordelen tot eind 2023. Het aandeel lijkt goedkoop, maar om de koers te laten herstellen zullen de winstverwachtingen omhoog moeten en de diversificatieplannen moeten worden gerealiseerd, aldus de analisten. Op korte termijn verwacht Credit Suisse geen aanzienlijke overnames of teruggave van kapitaal. Credit Suisse verlaagde de winstverwachtingen voor 2022 en de twee jaar daarna met 10 tot 16 procent en zit daarmee nu 7 tot 17 procent onder de consensus. Deutsche Boerse komt juist op de kooplijst van de Zwitserse bank, op basis van hogere renteverwachtingen en dito handelsvolumes in aardgas. Het koersdoel voor Deutsche Boerse gaat omhoog met 12 procent. Bron: ABM Financial News

