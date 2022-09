MicroStrategy koopt ruim 300 bitcoins Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) MicroStrategy heeft nog eens 301 bitcoins gekocht voor circa 6 miljoen dollar. Dit bleek uit een document dat MicroStrategy indiende bij beurswaakhond SEC. Gemiddeld betaalde MicroStrategy tussen 2 augustus en 19 september 19.851 dollar per bitcoin, inclusief kosten. Inmiddels heeft MicroStrategy ongeveer 130.000 bitcoins in bezit. Gemiddeld betaalde het bedrijf 30.639 dollar per bitcoin. Een bitcoin kost dinsdag 18.933 dollar. Bron: ABM Financial News

