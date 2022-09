DoorDash sluit nieuwe retailers aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft met een aantal bedrijven afspraken gemaakt over het bezorgen van producten. Dit meldde de Amerikaanse concurrent van Just Eat Takaway dinsdag. DoorDash bezorgt voortaan de verse waren van Sprout Farmers Market, de producten van gemakswinkel EG America en discounter Big Lots, sportartikelen van Dicks Sporting Goods en boodschappen uit de supermarkten van Giant Eagle en Weis Markets. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.