Tencent overweegt mogelijk opschonen portefeuille

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent bekijkt de mogelijkheden om de portefeuille met deelnemingen verder op te schonen. Dit schreef The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het geld die deze desinvesteringen zouden opleveren, wil Tencent investeren in onder meer games en gezondheidszorg. Ook zal Tencent dit gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen, die onder stuk staan nu Prosus het belang in de Chinese internetgigant aan het verkleinen is. Volgens de zakenkrant maken onder meer de belangen in online makelaar KE Holdings, maaltijdbezorger Meituan en taxibemiddelaar Didi Global kans om in de verkoop te gaan. Volgens persbureau Bloomberg ontkent Tencent plannen te hebben om belangen te verkopen. Bron: ABM Financial News

