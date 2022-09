Futures Wall Street kleuren rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs lijkt een lagere opening tegemoet te gaan. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent lager en die voor de Nasdaq 0,5 procent. Opnieuw belooft het een rustige dag te worden. Om half drie staan alleen cijfers over de woningbouw en de bouwvergunningen geagendeerd. Verder is het vooral wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De CME FedWatch Tool wees erop dat 80 procent van de markt rekent op een renteverhoging met 75 punten en 20 procent op een verhoging met 100 punten. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 3,973 procent en de tweejarige rente staat op 3,538, een niveau dat 15 jaar niet meer is aangetikt. De euro/dollar handelt op 1,0005. Olie wordt iets duurder. Nieuws Ford waarschuwde maandagavond dat de winst in het derde kwartaal met 1 miljard dollar geraakt wordt door hoger dan voorziene kosten en tekorten die ertoe leiden dat er minder auto's kunnen worden geproduceerd. De waarschuwing van Ford volgt nadat FedEx en GE dit vorige week al deden. Het aandeel Ford lijkt dinsdag bijna 5 procent lager te openen. De operationeel directeur van Beyond Meat is gearresteerd. Hij zou na een football wedstrijd ruzie hebben gekregen en een man in zijn neus hebben gebeten. Het aandeel daalde maandag 6,7 procent, maar lijkt dinsdag een half procent hoger te openen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,7 procent tot 3.899,91 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.019,68 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 11.535,02 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.