Valuta: euro weer op pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag nog altijd rondom pariteit in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdagavond bekend wordt gemaakt. Met een mogelijke verhoging van het rentetarief met 100 basispunten in het verschiet is het nog maar de vraag of dat niveau gehandhaafd kan blijven.

"Daar lijkt het voorlopig wel op", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Om te beginnen is maar 20 procent van de markt van mening dat de Fed de rente met 100 basispunten verhoogd. Wij houden het op 75 basispunten. Daarnaast kijkt de markt in eerste aanleg nog even uit naar de lezing van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, die de druk om een 'hawkisher' toon te laten horen, nauwelijks meer kan negeren. Als de voorzitter daar gehoor aan geeft, kan dat een steun voor de euro betekenen", aldus Van der Meer.

In Duitsland werd over augustus een stijging van de producentenprijzen van 45,8 procent op jaarbasis bekend gemaakt, veel mee nog dan de verwachte 37,9 procent. Juli was al goed voor een stijging van deze prijzen met 37,2 procent.

De Zweedse centrale bank verhoogde de rente vandaag met 100 basispunten naar 1,75 procent en waarschuwde dat er meer verhogingen aan zitten te komen.

Vanmiddag volgen om 14.30 uur de Amerikanen met de woningbouwdata en de bouwvergunningen over augustus.

Later op de dag levert de voorzitter van de Europese Centrale Bank de zogeheten Karl-Otto Pöhl-lezing af, vernoemd naar de inmiddels overleden Duitse centraal bankier.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0007 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8753 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,1434 dollar. De Europese munt steeg 0,2 procent naar 10,8174 Zweedse kroon.