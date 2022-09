Beursupdate: bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 666,19 punten. "Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank morgenavond", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Beleggers hebben volgens hem een verhoging van de beleidsrente met 75 basispunten "meer dan" ingeprijsd. "Dat zou een meevaller betekenen als de Fed de rente morgen met 75 basispunten verhoogt. Op een renteverhoging van 100 basispunten zou wel eens negatief kunnen worden gereageerd", waarschuwde de expert van ING. De CME FedWatch Tool wijst erop dat 80 procent van de markt rekent op een renteverhoging met 75 punten en 20 procent op een verhoging met 100 punten.

"We vrezen dat de Fed ons opnieuw zal verrassen met een enorme renteverhoging", aldus strateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers. "Na enkele waarschuwingen van bedrijven afgelopen week, lijkt een recessie in de VS niet ver weg", zo stelde Ielpo. FedEx en General Electric gaven vorige week een waarschuwing af, terwijl Ford maandagavond nog liet weten dat de winst in het derde kwartaal met 1 miljard dollar geraakt wordt door hoger dan voorziene kosten en tekorten die ertoe leiden dat er minder auto's kunnen worden geproduceerd. Toch denken analisten van JPMorgan dat de beurzen de bodem hebben bereikt, na de verkoopgolf van afgelopen week. Vanwege de veerkracht van de bedrijfscijfers, het extreme pessimisme onder beleggers en tekenen dat de Fed erin slaagt de inflatie onder controle te krijgen, is het neerwaartse risico beperkt, zo stelde JPMorgan. In aanloop naar het rentebesluit zag Wiersma van ING de Amerikaanse tweejaarsrente met 7 basispunten oplopen naar 3,94 procent, terwijl de tienjaarsrente 4 basispunten steeg naar 3,49 procent. Financials als ING en Aegon behoorden vanochtend tot de grootste stijgers in de AEX. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0010. De olieprijzen stegen met enkele tienden van een procent. Op macro-economisch vlak bleken de producentenprijzen in Duitsland in augustus in een nog hoger tempo te zijn gestegen. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met maar liefst 45,8 procent op na een stijging van 37,2 procent in juli en 32,7 procent in juni. Verder verhoogde de Zweedse centrale bank zojuist de rente met 100 basispunten naar 1,75 procent en liet de Riksbank weten dat er de komende periode meer verhogingen zullen volgen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen ING en Aegon aan kop met 2,1 tot 2,8 procent koerswinst. Shell won 1,1 procent. Adyen verloor 2,2 procent. HSBC haalde het aandeel van de kooplijst, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Besi leverde eveneens 2,2 procent in. In AMX won Fugro 0,8 procent. WDP verloor 5,4 procent. In de AScX won Majorel 3,9 procent. Beleggers reageerden daarmee positief op het bericht dat Majorel en Sitel Group stoppen met de besprekingen over een mogelijke fusie van de twee bedrijven. Vastned daalde 3,3 procent. Het aandeel Euronext leverde 3,8 procent in, nadat Credit Suisse het advies verlaagde van Outperform naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 89,00 naar 77,00 euro ging. Bron: ABM Financial News

