Zweden verhoogt rente met 1 procentpunt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Riksbank heeft de rente dinsdag met 100 basispunten verhoogd naar 1,75 procent. Dit maakte de Zweedse centrale bank bekend. "De inflatie is te hoog. Het ondermijnt de koopkracht van huishoudens en maakt het moeilijker voor zowel bedrijven als huishoudens om hun plannen te bekostigen", lichtte de centrale bank de stevige renteverhoging toe. "Het monetaire beleid dient verder te worden verkrapt om de inflatie terug naar het gewenste niveau te brengen." Ook in de komende zes maanden verwacht de Riksbank daarom de rente verder te zullen verhogen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.