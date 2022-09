Beursblik: IMCD straalt vertrouwen uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) De markt waarin IMCD actief is, dreigt niet in het ravijn te storten, maar het bedrijf opereert wel voorzichtig, bijvoorbeeld met de voorraden. Dit bleek dinsdag uit een analyse van een bezoek van ING aan de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. De CFO van IMCD zag eigenlijk alleen in de automotivesector een vertraging als gevolg van een tekort aan onderdelen. IMCD kan de hogere transportkosten direct doorrekenen aan de klant, maar looninflatie zal volgend jaar wel impact hebben. Voor lagere prijzen lijkt IMCD niet te vrezen, aldus ING. De financieel directeur herhaalde volgens de bank dat net orderboek aan het einde van het tweede kwartaal op een 'goed niveau’ lag. ING concludeerde dat het verhaal van IMCD over het geheel genomen vertrouwen wekt. ING herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 182,70 euro. Het aandeel IMCD noteerde dinsdag op een groen Damrak onveranderd op 126,30 euro. Bron: ABM Financial News

