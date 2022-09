Licht hogere opening AEX voorzien na groen slot op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Maandag leek de AEX de handelsweek negatief van start te gaan, maar dankzij een vriendelijke opening op Wall Street wist de hoofdindex met 0,1 procent toch nipt in het groen te sluiten, op 665,43 punten. Londen was maandag dicht in verband met de begrafenis van koningin Elizabeth II.

De Amerikaanse aandelenmarkten vonden maandag na een weifelende opening toch de weg omhoog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond, waar naar verwachting de rente met nog eens 75 basispunten zal worden verhoogd in een poging de inflatie te beteugelen. Hoofdgraadmeter S&P 500 won 0,7 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente kwam voor het eerst sinds 2011 weer boven de 3,5 procent uit. Maar dit niveau werd niet vastgehouden. Momenteel noteert de rente op 3,483 procent.

Nabeurs op Wall Street waarschuwde autofabrikant Ford voor extra kosten van circa 1 miljard dollar vanwege de inflatie en problemen met de toeleveringsketen. Het aandeel daalde in de elektronische handel meer dan vier procent. Vrijdag moest de conjunctuurgevoelige pakketbezorger FedEx beleggers nog teleurstellen met een stevige omzetwaarschuwing.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend in het groen. Koplopers zijn de beurzen in Sydney en Hongkong met winsten van respectievelijk ruim een procent en anderhalf procent.

In Japan bleek de inflatie in augustus op jaarbasis uitgekomen te zijn op 3,0 procent, na een inflatie van 2,6 procent in juli. Zonder vers voedsel en energie steeg het Japanse prijspeil afgelopen maand met 1,6 procent op jaarbasis tegen 1,2 procent in juli.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,62 dollar, hoger op 85,73 dollar op de New York Mercantile Exchange. Vanochtend noteert de future vlak.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend net boven pariteit op 1,0024.

Vandaag is het Prinsjesdag, dat vooral in het teken zal staan van de koopkracht. Er lijken miljarden beschikbaar om onder meer de hoge energierekening te compenseren.

Bedrijfsnieuws

Majorel en Sitel Group stoppen met de besprekingen over een mogelijke fusie van de twee bedrijven. Op 20 juni maakten de twee bedrijven bekend te willen fuseren.

Credit Suisse verlaagde het advies voor Euronext van Outperform naar Neutraal. Het koersdoel ging daarbij van 89,00 euro naar 77,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,7 procent tot 3.899,91 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.019,68 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 11.535,02 punten.