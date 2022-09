Europese beurzen openen in het groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet, in een nieuwe poging een einde te maken aan een verliesreeks. IG voorziet een openingswinst van 64 punten voor de Duitse DAX, een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 27 punten voor de Britse FTSE 100. Londen was maandag dicht in verband met de begrafenis van koningin Elizabeth II. Europa eindigde de eerste dag van de handelsweek verdeeld, terwijl beleggers al uitkijken naar de beleidsvergadering en het daarop volgende rentebesluit van de Federal Reserve. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank de rente woensdagavond met 75 basispunten zal verhogen, of mogelijk zelfs met 100 basispunten. "Alleen de Amerikaanse dollar kan voorlopig profiteren van de komende Fed-vergadering", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG. "Cash is King is het motto." Bedrijfsnieuws Volkswagen wil Porsche met behulp van een beursgang waarderen op 70 tot 75 miljard euro. Daarmee belooft de beursgang van Porsche één van de grootste in de Europese geschiedenis te worden. Het aandeel Porsche Holding steeg 4,5 procent en Volkswagen steeg 0,1 procent. Daimler Truck was een relatief sterke daler. Het aandeel verloor 3,5 procent. Ben & Jerry, de twee oprichters van het gelijknamige ijsmerk, blijven protesteren tegen het besluit van Unilever om de Israëlische activiteiten van de ijsfabrikant te verkopen aan een partij die het ijs op de door Israël bezette Palestijnse gebieden op de West-Bank kan verkopen, onder een andere naam. Ben & Jerry's had besloten zich daar terug te trekken omdat die bezetting in strijd is met hun waarden. Unilever, dat de operationele activiteiten van het ijsmerk overnam, verzon daar een list op. Het aandeel Unilever noteerde 0,4 procent hoger. In de Franse hoofdindex steeg Airbus 1,9 procent, STMicroelectronics won 1,4 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 3,3 daalde. In Frankfurt steeg BASF 2,8 procent, Adidas won 2,3 procent en Fresenius verloor 2,4 procent. In Brussel leden biotechbedrijf Argenx en en farmaceut UCB 5,3 en 2,1 procent verlies. Euro STOXX 50 3.499,49 (0,0%)

STOXX Europe 600 407,87 (-0,1%)

DAX 12.803,24 (+0,5%)

CAC 40 6.061,59 (-0,3%)

FTSE 100 7.236,68 (-0,6%)

SMI 10.617,01 (+0,1%)

AEX 665,43 (+0,1%)

BEL 20 3.582,72 (-0,3%)

FTSE MIB 22.140,73 (+0,1%)

IBEX 35 7.993,20 (+0,1%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het groen. De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De Amerikaanse aandelenmarkten stegen maandag gedurende de eerste dag van de week waarin het de verwachting is dat de Federal Reserve de rente met nog eens 75 basispunten zal verhogen in een poging de inflatie te beteugelen. Ook Citi verwacht de de Amerikaanse centrale bank de rente met 75 basispunten zal verhogen en zei dat een verhoging van 100 basispunten mogelijk maar niet waarschijnlijk is. "Een verrassend sterke verhoging van 100 basispunten zou een manier zijn om een sterke, agressieve boodschap af te geven, maar we denken dat de meeste Fed-functionarissen de potentiële kosten zwaarder zullen laten wegen dan de voordelen", zei Citi. De Amerikaanse tienjaarsrente kwam voor het eerst sinds 2011 weer boven de 3,5 procent uit. Inmiddels staat de rente op 3,486 procent. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,62 dollar, hoger op 85,73 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS woningbouw- en bouwvergunningsdata geagendeerd. Bedrijfsnieuws Tesla steeg 1,8 procent, na mediaberichten dat de producent van elektrische auto's van plan is om de de verkoop elk jaar te verdubbelen. Het Pentagon intensiveert zijn inspanningen om Amerikaanse defensiebedrijven los te koppelen van aanvoerketens vanuit China, zegt het Amerikaanse ministerie van defensie. Het ministerie gebruikt nu kunstmatige intelligentie om beter te kunnen beoordelen of onderdelen van vliegtuigen, elektronica en grondstoffen afkomstig uit China zijn. Het aandeel Lockheed Martin noteerde 0,5 procent hoger. Verkopers van meubels en huishoudelijke spullen hebben last van een terugval in de huizenverkopen in de Verenigde Staten. Dit laat zien hoe stijgende renteniveaus de economie kunnen afkoelen. Het aandeel Home Depot verloor de afgelopen maand zo'n 15 procent aan waarde en noteerde maandag 1,5 procent hoger. S&P 500 index 3.899,89 (+0,7%)

Dow Jones index 31.019,68 (+0,6%)

Nasdaq Composite 11.535,02 (+0,8%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie hoger. De Japanse inflatie bleek verder gestegen en noteert nu al 5 maanden boven het gewenste niveau. Nikkei 225 27.687,21 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.129,87 (+0,5%)

Hang Seng 18.812,22 (+1,3%) VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,0019. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0021 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0015 op de borden. USD/JPY Yen 143,30

EUR/USD Euro 1,0019

EUR/JPY Yen 143,56 MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - Augustus (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (Dld)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Augustus (VS) BEDRIJFSNIEUWS:

