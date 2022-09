Wall Street hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 3.899,91 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.019,68 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 11.535,02 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stegen maandag gedurende de eerste dag van de week waarin het de verwachting is dat de Federal Reserve de rente met nog eens 75 basispunten zal verhogen in een poging de inflatie te beteugelen. Ook Citi verwacht de de Amerikaanse centrale bank de rente met 75 basispunten zal verhogen en zei dat een verhoging van 100 basispunten mogelijk maar niet waarschijnlijk is. "Een verrassend sterke verhoging van 100 basispunten zou een manier zijn om een sterke, agressieve boodschap af te geven, maar we denken dat de meeste Fed-functionarissen de potentiële kosten zwaarder zullen laten wegen dan de voordelen", zei Citi. De euro/dollar noteerde op 1,0021. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9987 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0015 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente kwam voor het eerst sinds 2011 weer boven de 3,5 procent uit. Inmiddels staat de rente op 3,486 procent. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,62 dollar, hoger op 85,73 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS woningbouw- en bouwvergunningsdata geagendeerd. Bedrijfsnieuws Tesla steeg 1,8 procent, na mediaberichten dat de producent van elektrische auto's van plan is om de de verkoop elk jaar te verdubbelen. Het Pentagon intensiveert zijn inspanningen om Amerikaanse defensiebedrijven los te koppelen van aanvoerketens vanuit China, zegt het Amerikaanse ministerie van defensie. Het ministerie gebruikt nu kunstmatige intelligentie om beter te kunnen beoordelen of onderdelen van vliegtuigen, elektronica en grondstoffen afkomstig uit China zijn. Het aandeel Lockheed Martin noteerde 0,5 procent hoger. Verkopers van meubels en huishoudelijke spullen hebben last van een terugval in de huizenverkopen in de Verenigde Staten. Dit laat zien hoe stijgende renteniveaus de economie kunnen afkoelen. Het aandeel Home Depot verloor de afgelopen maand zo'n 15 procent aan waarde en noteerde maandag 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.