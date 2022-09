Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, terwijl beleggers in afwachting zijn van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog lager. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank de rente met 75 basispunten zal verhogen in een poging de hoge inflatie te beteugelen. Sommige beleggers en analisten zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat de Fed de rente zelfs met 100 basispunten zal verhogen. De olieprijs is inmiddels drie opeenvolgende weken lager gesloten, waarbij analisten de zwakte koppelen aan de angst voor een scherpe economische vertraging of recessie, vanwege het agressieve beleid van centrale banken. Ondertussen drijft de agressieve toon van de Fed de dollar hoger. De ICE US Dollar Index, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van zes vreemde valuta's, steeg maandag met 0,1 procent, maar handelde vorige week rond het hoogste niveau in 20 jaar. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,62 dollar, hoger op 85,73 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.